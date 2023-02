ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 9,80 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 9,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 228.264 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 14,56 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 32,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,44 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 52,13 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,71 EUR.

Am 04.11.2021 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 02.03.2023 präsentieren. Am 29.02.2024 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie gewinnt: Übernahme von ProSiebenSat.1 laut Großaktionär momentan nicht zu erwarten

Was Analysten von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie erwarten

ProSiebenSat.1 Media-Aktie schwächer: Seven.One Entertainment Group sichert sich Rechte an Filmen und Serien von Sony

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG