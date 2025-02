ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag im Minusbereich

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 5,49 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:45 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 5,49 EUR abwärts. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,29 EUR ab. Mit einem Wert von 5,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151.387 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2024 auf bis zu 7,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,49 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,96 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,146 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,94 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,68 Prozent zurück. Hier wurden 882,00 Mio. EUR gegenüber 888,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,918 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

