ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 5,54 EUR.

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 5,54 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,29 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 196.717 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,98 EUR erreichte der Titel am 19.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,17 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 18,70 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,146 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,94 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,68 Prozent auf 882,00 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 888,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 05.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,918 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

