ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Montagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,6 Prozent auf 5,42 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 5,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,29 EUR. Mit einem Wert von 5,34 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.851 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,98 EUR erreichte der Titel am 19.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 32,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Mit Abgaben von 16,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,146 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,94 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 882,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 888,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,918 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

