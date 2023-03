ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,38 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,38 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.233 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,81 EUR erreichte der Titel am 17.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 27,23 Prozent niedriger. Am 11.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 44,71 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,71 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1.055,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR erwirtschaftet hatte.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 09.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

