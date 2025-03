ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag stärker

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,6 Prozent auf 6,08 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 6,08 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,12 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 334.306 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 7,98 EUR markierte der Titel am 19.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 31,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 4,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,93 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,134 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 882,00 Mio. EUR im Vergleich zu 888,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 06.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 05.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,929 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

