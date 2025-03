ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Notierung im Blick

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,88 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 5,88 EUR nach oben. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.875 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 19.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 35,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,134 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,86 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 882,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 888,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,929 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

