ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 6,60 EUR zu.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 6,60 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,70 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,57 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 150.214 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2023 erreicht. Gewinne von 55,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 4,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,267 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,24 EUR aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,02 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

