ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 5,86 EUR zu.

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 5,86 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,91 EUR an. Bei 5,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 452.795 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2024 auf bis zu 7,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,18 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,21 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,150 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2025 terminiert. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,905 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

März 2025: Experten empfehlen ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsstart

ProSiebenSat.1-Aktie sackt ab: MFE plant ProSiebenSat.1-Übernahme