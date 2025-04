ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag nahezu unverändert

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 5,81 EUR.

Bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,81 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 5,91 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,74 EUR. Mit einem Wert von 5,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 640.683 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 7,98 EUR markierte der Titel am 19.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 37,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 29,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,150 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 1,26 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 1,28 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,905 EUR im Jahr 2025 aus.

