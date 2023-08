ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag im Keller

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 8,37 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,3 Prozent auf 8,37 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 8,27 EUR. Mit einem Wert von 8,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 363.926 Aktien.

Am 20.04.2023 markierte das Papier bei 10,23 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 22,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2022 (6,44 EUR). Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 29,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,99 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,26 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.055,00 EUR gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

