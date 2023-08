ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 8,47 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 8,47 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,27 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,78 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 433.077 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Bei 6,44 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,99 EUR.

Am 04.11.2021 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 06.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

