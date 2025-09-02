ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit Kursplus
Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 7,71 EUR nach oben.
Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 7,71 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 7,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 5.739 Aktien.
Am 29.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,53 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 10,64 Prozent zulegen. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,63 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,056 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,68 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.
Am 31.07.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 840,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 907,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,853 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Halten
|DZ BANK
|05.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Neutral
|UBS AG
|01.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Halten
|DZ BANK
|05.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Neutral
|UBS AG
|01.08.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.09.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Warburg Research
|26.03.2025
|ProSiebenSat1 Media SE Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|28.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
|04.10.2024
|ProSiebenSat1 Media SE Underperform
|Bernstein Research
