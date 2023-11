ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Freitagmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 5,49 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:38 Uhr 1,2 Prozent auf 5,49 EUR. Kurzfristig markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 5,57 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 162.204 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,23 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 86,20 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 4,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,03 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

