ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zieht am Nachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 5,51 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,5 Prozent auf 5,51 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 5,57 EUR. Bei 5,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 417.433 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 20.04.2023 markierte das Papier bei 10,23 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 85,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,88 EUR am 26.10.2023. Abschläge von 11,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 9,03 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 14.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

