ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 5,85 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:44 Uhr 2,3 Prozent auf 5,85 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,85 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,92 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 51.455 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2024 auf bis zu 7,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,41 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 23,08 Prozent Luft nach unten.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,134 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,86 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 14.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 882,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 888,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 05.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,929 EUR je Aktie belaufen.

