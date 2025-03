ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE wird am Dienstagvormittag ausgebremst

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 5,91 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 5,91 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 5,91 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.962 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,98 EUR erreichte der Titel am 19.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,03 Prozent hinzugewinnen. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,86 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,134 EUR. Im Vorjahr erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,86 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von 0,07 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 882,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 888,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 05.03.2026.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,929 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

