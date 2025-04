ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Vormittag seitwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 5,79 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,79 EUR. Bei 5,83 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,74 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 54.028 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.04.2024). Mit einem Zuwachs von 37,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 28,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,04 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,48 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,905 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie gefragt: MFE legt Übernahmeangebot vor

März 2025: Experten empfehlen ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsstart