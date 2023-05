ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit Abschlägen

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 7,38 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 7,37 EUR. Bei 7,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 75.033 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 11,35 EUR erreichte der Titel am 06.05.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 6,44 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,25 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 1.055,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 09.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

