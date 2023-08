ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,5 Prozent auf 8,00 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 2,5 Prozent auf 8,00 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 7,92 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,06 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 307.412 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 10,23 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 21,80 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 6,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2022). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 8,99 EUR an.

Am 04.11.2021 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.055,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.055,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 06.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

