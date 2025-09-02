ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE legt am Mittag zu

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,9 Prozent auf 7,99 EUR zu. Kurzfristig markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 129.488 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei einem Wert von 8,53 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 6,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,056 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,68 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,06 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,39 Prozent auf 840,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 907,00 Mio. EUR gelegen.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,853 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

