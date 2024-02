ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Heute im Fokus

RWE will an Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke teilnehmen. Umsatz und Gewinn bei Estée Lauder über den Erwartungen - Gewinnprognose gesenkt. SFC Energy übertrifft Jahresziele dank starkem Schlussquartal. Gaza-Krieg bremst Wachstum bei McDonald's. Spanische Wettbewerbsaufseher leiten Verfahren gegen Rheinmetall ein. Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten.