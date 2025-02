ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag in Rot

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 5,59 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:45 Uhr um 0,5 Prozent auf 5,59 EUR nach. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 5,55 EUR. Bei 5,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 46.270 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,50 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,134 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 6,86 EUR angegeben.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Mit einem Umsatz von 882,00 Mio. EUR, gegenüber 888,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,68 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.03.2026 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,926 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schließt in der Verlustzone

Was Analysten von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie erwarten

Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX am Mittag