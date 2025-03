ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE legt am Vormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 5,93 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 5,93 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,93 EUR. Mit einem Wert von 5,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 11.873 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.04.2024 auf bis zu 7,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 34,57 Prozent wieder erreichen. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 24,11 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,134 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,86 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 882,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 888,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 präsentieren. Am 07.05.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 0,929 EUR je Aktie aus.

