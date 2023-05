ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verteidigt Stellung am Vormittag

Bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 7,56 EUR. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,56 EUR. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,52 EUR. Bei 7,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 33.488 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,35 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 17,29 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,25 EUR.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.05.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 09.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

