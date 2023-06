ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 7,99 EUR abwärts. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 7,86 EUR nach. Mit einem Wert von 8,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 668.506 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2022 erreichte der Anteilsschein mit 10,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 30,66 Prozent zulegen. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 24,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,96 EUR.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 03.08.2023 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,46 EUR je Aktie belaufen.

