ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 5,89 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 5,89 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 5,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 145.708 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 20.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,23 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.10.2023 bei 5,85 EUR. Mit Abgaben von 0,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,71 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 14.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

