ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger setzen ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag unter Druck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 11,7 Prozent auf 5,32 EUR abwärts.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 11,7 Prozent auf 5,32 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,31 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 730.542 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,98 EUR markierte der Titel am 19.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 18,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,134 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,86 EUR an.

Am 14.11.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,68 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 882,00 Mio. EUR im Vergleich zu 888,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 15.05.2025 erwartet. Am 07.05.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,929 EUR je Aktie belaufen.

