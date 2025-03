ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 5,95 EUR.

Um 09:05 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 5,95 EUR ab. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,89 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,94 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 81.633 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 4,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,37 Prozent.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,134 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit 0,07 EUR je Aktie genauso viel verdiente. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 882,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 888,00 Mio. EUR eingefahren.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 15.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 07.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,929 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

