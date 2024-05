ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

So entwickelt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 7,08 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 7,08 EUR. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,01 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 214.264 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 9,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 28,59 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR ab. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 44,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,246 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,51 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 07.03.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,68 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,28 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 08.05.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

