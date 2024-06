ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag gefragt

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 7,43 EUR zu.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 7,43 EUR. In der Spitze legte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,56 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 214.483 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,10 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 18,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,88 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,252 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,63 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 14.05.2024 vor. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,12 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent auf 867,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 816,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

