ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 8,38 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 09:04 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 8,38 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,38 EUR. Mit einem Wert von 8,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 6.474 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.04.2023 markierte das Papier bei 10,23 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 18,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,16 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 8,96 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,26 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

