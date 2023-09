ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit Einbußen

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 7,06 EUR.

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 7,06 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,03 EUR. Bei 7,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 130.183 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei einem Wert von 10,23 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,44 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,94 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 04.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

