ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 5,91 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 5,91 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,95 EUR an. Bei 5,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 206.641 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,23 EUR) erklomm das Papier am 20.04.2023. Gewinne von 73,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,88 EUR. Dieser Wert wurde am 26.10.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 20,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,99 EUR aus.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,46 EUR je Aktie aus.

