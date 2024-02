ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 5,56 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 5,56 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,56 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 5,73 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 311.750 Stück.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,23 EUR an. Gewinne von 83,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,88 EUR am 26.10.2023. Mit einem Abschlag von mindestens 12,16 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,20 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 06.03.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 1,35 EUR je Aktie aus.

