ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 6,33 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,4 Prozent auf 6,33 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 5,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,21 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 870.434 Stück gehandelt.

Bei 10,23 EUR markierte der Titel am 21.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 61,71 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,88 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,79 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,225 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,16 EUR.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,955 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

