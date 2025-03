ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verzeichnet am Mittag Verluste

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 6,15 EUR.

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 4,4 Prozent auf 6,15 EUR. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,15 EUR. Bei 6,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 669.570 Stück.

Am 19.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,83 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,86 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 882,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 888,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,926 EUR je Aktie belaufen.

