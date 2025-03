ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE büßt am Freitagvormittag ein

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 6,30 EUR ab.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 6,30 EUR ab. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,18 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 43.475 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 21,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,51 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,140 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,86 EUR aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit 0,07 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 882,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 888,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,921 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

