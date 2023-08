ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Mittag fester

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 8,04 EUR nach oben.

Um 11:46 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 8,04 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,22 EUR. Mit einem Wert von 7,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 282.352 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.04.2023 bei 10,23 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,27 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 6,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 19,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,01 EUR aus.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

