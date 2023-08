ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE behauptet sich am Nachmittag

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 8,03 EUR.

Bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 8,03 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,22 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,96 EUR ein. Bei 7,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 499.680 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 10,23 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2023). Mit einem Zuwachs von 27,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 19,78 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 9,01 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 1.055,00 EUR, gegenüber 1.055,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

