ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 7,95 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 7,95 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 7,95 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,89 EUR. Zuletzt wechselten 565.414 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,13 EUR erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 2,21 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,50 EUR am 02.12.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 43,40 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,056 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,71 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 840,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 867,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,860 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

