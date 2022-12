ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von ProSiebenSat1 Media SE

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 8,24 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 315.658 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,67 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 43,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2022 (6,44 EUR). Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 27,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,21 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.055,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.055,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.03.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 29.02.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

