ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Montagnachmittag nordwärts

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 5,69 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 5,69 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,71 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,56 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 543.536 Stück gehandelt.

Bei 10,23 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,79 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.10.2023 Kursverluste bis auf 4,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 16,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,49 EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 07.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,35 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

