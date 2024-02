ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagmittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 5,33 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 5,33 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,41 EUR aus. Bei 5,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 431.904 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2023 bei 10,23 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 91,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,88 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 8,40 Prozent sinken.

Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,20 EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 07.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,986 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels

Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht am Nachmittag Abschläge

SDAX-Handel aktuell: SDAX mit Abgaben