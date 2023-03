ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit Verlusten

Werbung

Heute im Fokus

BMW will wohl Millionen britische Pfund in Mini-Produktion in Oxford stecken. Moody's senkt Ausblick von Knorr-Bremse auf negativ. FUCHS PETROLUB stockt Dividende auf - Kostensteigerungen erwartet. Siemens Energy unterzeichnet Verträge zur Kraftwerk-Wartung im Irak. Mehrere große Finanzinvestoren erwägen wohl Gebote für Lufthansa Technik. SHEIN plant offenbar Börsengang in den USA.