ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE büßt am Mittwochvormittag ein

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 9,15 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 9,13 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.006 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Bei 12,81 EUR erreichte der Titel am 17.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 28,60 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 6,44 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,97 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,71 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 09.05.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

