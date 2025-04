ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE steigt am Dienstagmittag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 5,69 EUR. Bei 5,82 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 195.451 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 40,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 20,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,150 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,04 EUR.

Am 06.03.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 1,18 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

