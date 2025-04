ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zieht am Dienstagnachmittag an

ProSiebenSat1 Media SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 5,76 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,82 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 368.955 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,150 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,04 EUR angegeben.

Am 06.03.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,26 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,18 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie im Plus: Maria Kyriacou steht als Aufsichtsratschefin zur Wahl

ProSiebenSat.1-Aktie gefragt: MFE legt Übernahmeangebot vor

März 2025: Experten empfehlen ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf