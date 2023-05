ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Um 11:47 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 7,87 EUR nach oben. Bei 7,87 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 106.270 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2022 bei 10,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,26 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,26 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.055,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.05.2024 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 1,46 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Was Analysten von ProSiebenSat1 Media SE erwarten

ProSiebenSat.1-Aktie tiefer: Credit Suisse und SocGen senken ProSiebenSat.1

P7S1-Aktienkurs bricht ein: ProSiebenSat.1 streicht nach Gewinneinbruch Dividende drastisch zusammen

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images