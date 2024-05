ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 7,11 EUR.

Um 11:42 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 7,11 EUR nach oben. Bei 7,23 EUR markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,97 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 136.846 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 01.08.2023 markierte das Papier bei 9,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 28,05 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,88 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,246 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,51 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 07.03.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,68 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Umsatz von 1,23 Mrd. EUR eingefahren.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,02 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

